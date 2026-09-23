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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R купить с доставкой в Москве
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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R

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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Supermicro SSG-2028R-DN2R20L, Supermicro SSG-2028R-DN2R24L, Supermicro SSG-2028R-DN2R40L, Supermicro SSG-2028R-DN2R48L, Supermicro SSG-2029P-DN2R24L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60N, Supermicro SSG-6049P-E1CR60H, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L+, Supermicro SSG-6049SP-E1CR60, Supermicro SYS-1028GQ-TVRT, Supermicro SYS-1028GQ-TXR, Supermicro SYS-1028GQ-TXRT, Supermicro SYS-1029GQ-TNRT, Supermicro SYS-1029GQ-TRT, Supermicro SYS-1029GQ-TVRT, Sup
Мощность, Вт
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
45 900 руб.  58 820 руб. 
Начислим 735 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
45 900 руб. -22%
58 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Supermicro SSG-2028R-DN2R20L, Supermicro SSG-2028R-DN2R24L, Supermicro SSG-2028R-DN2R40L, Supermicro SSG-2028R-DN2R48L, Supermicro SSG-2029P-DN2R24L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60N, Supermicro SSG-6049P-E1CR60H, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L+, Supermicro SSG-6049SP-E1CR60, Supermicro SYS-1028GQ-TVRT, Supermicro SYS-1028GQ-TXR, Supermicro SYS-1028GQ-TXRT, Supermicro SYS-1029GQ-TNRT, Supermicro SYS-1029GQ-TRT, Supermicro SYS-1029GQ-TVRT, Sup
Мощность, Вт
2000
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Габаритные размеры
74x40x265 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
3

Описание товара Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R

Supermicro PWS-2K05A-1R - это серверный блок питания, обладающий сертификацией 80 Plus Titanium, способный обеспечивать выходную мощность 2000 Вт с эффективностью 96%. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) и автоматическая корректировка входного напряжения переменного тока. Имеет разъем для подключения к объединительной плате совместимых систем Supermicro. Этот блок питания предназначен не только для обеспечения надежного питания вашего сервера Supermicro, но и для его защиты от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания через защитные схемы, встроенные в устройство. Среднее время наработки на отказ (MTBF) более 200 000 часов. Светодиодный индикатор для сигнализирования о состоянии блока питания. Этот блок питания является резервируемым для защиты вашей системы от сбоя питания и позволяет заменять его в горячем режиме, чтобы исключить простои системы. Все содержащиеся материалы соответствуют требованиям RoHS и сертифицированы Supermicro.

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Supermicro SSG-2028R-DN2R20L, Supermicro SSG-2028R-DN2R24L, Supermicro SSG-2028R-DN2R40L, Supermicro SSG-2028R-DN2R48L, Supermicro SSG-2029P-DN2R24L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60L, Supermicro SSG-6048R-E1CR60N, Supermicro SSG-6049P-E1CR60H, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L, Supermicro SSG-6049P-E1CR60L+, Supermicro SSG-6049SP-E1CR60, Supermicro SYS-1028GQ-TVRT, Supermicro SYS-1028GQ-TXR, Supermicro SYS-1028GQ-TXRT, Supermicro SYS-1029GQ-TNRT, Supermicro SYS-1029GQ-TRT, Supermicro SYS-1029GQ-TVRT, Sup
Мощность, Вт
2000
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Габаритные размеры
74x40x265 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Supermicro PWS-2K05A-1R - это серверный блок питания, обладающий сертификацией 80 Plus Titanium, способный обеспечивать выходную мощность 2000 Вт с эффективностью 96%. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) и автоматическая корректировка входного напряжения переменного тока. Имеет разъем для подключения к объединительной плате совместимых систем Supermicro. Этот блок питания предназначен не только для обеспечения надежного питания вашего сервера Supermicro, но и для его защиты от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания через защитные схемы, встроенные в устройство. Среднее время наработки на отказ (MTBF) более 200 000 часов. Светодиодный индикатор для сигнализирования о состоянии блока питания. Этот блок питания является резервируемым для защиты вашей системы от сбоя питания и позволяет заменять его в горячем режиме, чтобы исключить простои системы. Все содержащиеся материалы соответствуют требованиям RoHS и сертифицированы Supermicro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 45900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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