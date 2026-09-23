Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
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Характеристики
Описание товара Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
Supermicro PWS-2K05A-1R - это серверный блок питания, обладающий сертификацией 80 Plus Titanium, способный обеспечивать выходную мощность 2000 Вт с эффективностью 96%. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) и автоматическая корректировка входного напряжения переменного тока. Имеет разъем для подключения к объединительной плате совместимых систем Supermicro. Этот блок питания предназначен не только для обеспечения надежного питания вашего сервера Supermicro, но и для его защиты от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания через защитные схемы, встроенные в устройство. Среднее время наработки на отказ (MTBF) более 200 000 часов. Светодиодный индикатор для сигнализирования о состоянии блока питания. Этот блок питания является резервируемым для защиты вашей системы от сбоя питания и позволяет заменять его в горячем режиме, чтобы исключить простои системы. Все содержащиеся материалы соответствуют требованиям RoHS и сертифицированы Supermicro.
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