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Блок питания Gooxi 1600W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1600PMP купить с доставкой в Москве
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Блок питания Gooxi 1600W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1600PMP

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Блок питания Gooxi 1+1 1600W (GC1600PMP) - фото 1
Блок питания Gooxi 1+1 1600W (GC1600PMP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
  • Блок питания Gooxi 1+1 1600W (GC1600PMP) - фото 1
  • Блок питания Gooxi 1+1 1600W (GC1600PMP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639962
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Характеристики

Бренд
Gooxi
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Gooxi 1600W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1600PMP

Полностью модульный источник питания 80 PLUS PLATINUM ARGB с цифровыми опциями.

Отзывы о товаре Блок питания Gooxi 1600W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1600PMP




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Характеристики
Бренд
Gooxi
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Описание
Полностью модульный источник питания 80 PLUS PLATINUM ARGB с цифровыми опциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Gooxi 1600W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1600PMP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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