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Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R купить с доставкой в Москве
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Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R

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Блок питания Supermicro PWS-1K62P-1R - фото 1
Блок питания Supermicro PWS-1K62P-1R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
  • Блок питания Supermicro PWS-1K62P-1R - фото 1
  • Блок питания Supermicro PWS-1K62P-1R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639953
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
18х15х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R

Серия LEADEX III ARGB, основанная на платформе LEADEX III, оснащена RGB-подсветкой. Имеет 16 режимов освещения, которыми можно управлять вручную с помощью кнопки. Блоком питания RGB можно также управлять через материнскую плату от ASUS, Gigabyte или MSI с разъемом RGB 5V. Блоки питания серии LEADEX III ARGB обеспечивают высокую эффективность и стабильную выходную мощность и оснащены 13-сантиметровым двухсторонним интеллектуальным охлаждающим вентилятором с терморегулятором, который гарантирует, что ваша профессиональная компьютерная система будет работать при большой нагрузке, а также может питать вашу компьютерную систему, оснащенную NVIDIA SLI или настройку ATI CrossFireX.

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
Количество вентиляторов
1
Описание
Серия LEADEX III ARGB, основанная на платформе LEADEX III, оснащена RGB-подсветкой. Имеет 16 режимов освещения, которыми можно управлять вручную с помощью кнопки. Блоком питания RGB можно также управлять через материнскую плату от ASUS, Gigabyte или MSI с разъемом RGB 5V. Блоки питания серии LEADEX III ARGB обеспечивают высокую эффективность и стабильную выходную мощность и оснащены 13-сантиметровым двухсторонним интеллектуальным охлаждающим вентилятором с терморегулятором, который гарантирует, что ваша профессиональная компьютерная система будет работать при большой нагрузке, а также может питать вашу компьютерную систему, оснащенную NVIDIA SLI или настройку ATI CrossFireX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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