Блок питания Supermicro 1280W Redundant 1U PWS-1K28D-240
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639880
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
800
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания Supermicro 1280W Redundant 1U PWS-1K28D-240
Модульный блок питания стандарт ATX 2.3. Кабеля увеличенной длины более 50 см в синей оплетке. Полный набор защит: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Бесшумный 14-см вентилятор с регулятором скорости вращения синего цвета. Мощная шина 12В для стабильного питания и высокой силы тока. КПД соответствует сертификату 80 Plus Bronze. APFC активный корректор коэффициента мощности. Поддержка систем с 4-мя VGA PCI-E (6+2 pin). Сертификаты RoHS, ErP2014, EAC, 80 Plus Bronze. Гарантия 5 лет.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
800
Количество вентиляторов
1
Модульный блок питания стандарт ATX 2.3. Кабеля увеличенной длины более 50 см в синей оплетке. Полный набор защит: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Бесшумный 14-см вентилятор с регулятором скорости вращения синего цвета. Мощная шина 12В для стабильного питания и высокой силы тока. КПД соответствует сертификату 80 Plus Bronze. APFC активный корректор коэффициента мощности. Поддержка систем с 4-мя VGA PCI-E (6+2 pin). Сертификаты RoHS, ErP2014, EAC, 80 Plus Bronze. Гарантия 5 лет.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Блок питания Supermicro 1280W Redundant 1U PWS-1K28D-240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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