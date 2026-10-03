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Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R купить с доставкой в Москве
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Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R

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Блок питания Supermicro PWS-751P-1R 750W - фото 1
Блок питания Supermicro PWS-751P-1R 750W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
  • Блок питания Supermicro PWS-751P-1R 750W - фото 1
  • Блок питания Supermicro PWS-751P-1R 750W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639860
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R

С помощью серии PowerUp от Chieftronic признанное качество и высокая производительность серии PowerPlay делаются доступными для широкого круга геймеров. Благодаря мостовому LLC-преобразователю с технологией DC-DC, серия гарантирует невероятно низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и отличную регулировку напряжения. Благодаря дизайну, гарантирующему высокую плотность мощности, эта серия гарантирует мощность вплоть до 850W несмотря на небольшой форм-фактор, общей длиной всего 14 см, и КПД 80PLUS Gold. Компактный размер и полностью модульное управление кабелями позволит Вам использовать серию PowerUp как для небольших систем, где необходим маленький блок питания, так и для очень больших систем благодаря длинным черным плоским кабелям.

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Описание
С помощью серии PowerUp от Chieftronic признанное качество и высокая производительность серии PowerPlay делаются доступными для широкого круга геймеров. Благодаря мостовому LLC-преобразователю с технологией DC-DC, серия гарантирует невероятно низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и отличную регулировку напряжения. Благодаря дизайну, гарантирующему высокую плотность мощности, эта серия гарантирует мощность вплоть до 850W несмотря на небольшой форм-фактор, общей длиной всего 14 см, и КПД 80PLUS Gold. Компактный размер и полностью модульное управление кабелями позволит Вам использовать серию PowerUp как для небольших систем, где необходим маленький блок питания, так и для очень больших систем благодаря длинным черным плоским кабелям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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