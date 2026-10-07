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Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W

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Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W
14 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
48х35х30
Вес, кг.
3.4

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W

Блок питания ZALMAN MegaMax ZM600-TXII v2 демонстрирует подтвержденную сертификатом 80+ Standart энергоэффективность, что говорит о его высоком КПД и отсутствии значительного расхода энергии на нагрев окружающего воздуха. БП с поддержкой активной коррекции мощности и суммарной для всех линий мощностью на выходе 600 Вт станет оптимальным решением для полнофункциональной домашней станции или геймерской машины начального уровня.



Теги товара: 4 pin, ATX, Gold, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ZALMAN MegaMax ZM600-TXII v2 демонстрирует подтвержденную сертификатом 80+ Standart энергоэффективность, что говорит о его высоком КПД и отсутствии значительного расхода энергии на нагрев окружающего воздуха. БП с поддержкой активной коррекции мощности и суммарной для всех линий мощностью на выходе 600 Вт станет оптимальным решением для полнофункциональной домашней станции или геймерской машины начального уровня.


Теги товара: 4 pin, ATX, Gold, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 PS-TPD-1050FNFAGE-H 1050W - по цене 14210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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