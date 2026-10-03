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Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R купить с доставкой в Москве
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Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R

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Блок питания Supermicro PWS-2K03D-1R - фото 1
Блок питания Supermicro PWS-2K03D-1R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
  • Блок питания Supermicro PWS-2K03D-1R - фото 1
  • Блок питания Supermicro PWS-2K03D-1R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639695
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.06

Описание товара Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R

Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] – мощное и надежное устройство для создания качественной компьютерной системы. Модель поддерживает ATX 3.0, что позволяет устанавливать графические карты следующего поколения. Для активного охлаждения используется 92-миллиметровый вентилятор. Приспособление отличается низким уровнем шума и длительным сроком службы. Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] работает по линии 12 В, что обеспечивает стабильное и надежное выходное напряжение для всех компонентов системы. Для стабильной работы используются японские конденсаторы, которые устойчивы к повышенной температуре и предотвращают протечки. Модульный корпус и плоские провода позволяют подключать только необходимые кабели и оптимизировать пространство.

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] – мощное и надежное устройство для создания качественной компьютерной системы. Модель поддерживает ATX 3.0, что позволяет устанавливать графические карты следующего поколения. Для активного охлаждения используется 92-миллиметровый вентилятор. Приспособление отличается низким уровнем шума и длительным сроком службы. Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] работает по линии 12 В, что обеспечивает стабильное и надежное выходное напряжение для всех компонентов системы. Для стабильной работы используются японские конденсаторы, которые устойчивы к повышенной температуре и предотвращают протечки. Модульный корпус и плоские провода позволяют подключать только необходимые кабели и оптимизировать пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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