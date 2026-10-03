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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639657
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Описание товара Блок питания Chenbro 800W 80PLUS Platinum Redundant 1U 384-PSU00008B0A0
Блок питания Chieftec Polaris Pro 1300W выполнен в корпусе формата ATX и может стать отличным выбором для производительных компьютеров, предназначенных для профессиональной работы или игр. Благодаря высокому КПД данная модель имеет мощность 1300 Вт, за счет чего возможно беспрепятственное подключение широкого ряда компонентов. Основой конструкции являются первоклассные компоненты и передовые технологии, за счет чего модель порадует вас высокой надежностью и безопасностью. Важной особенностью устройства является встроенная система активного охлаждения, благодаря которой обеспечиваются низкие температуры при работе. Еще одной особенностью Chieftec Polaris Pro 1300W является полностью модульная конструкция, благодаря которой обеспечивается удобство сборки и подключения компонентов. Модель отличается широким набором коннекторов, за счет чего обеспечивается возможность использования различных процессоров, видеокарт и других комплектующих.
Блок питания Chieftec Polaris Pro 1300W выполнен в корпусе формата ATX и может стать отличным выбором для производительных компьютеров, предназначенных для профессиональной работы или игр. Благодаря высокому КПД данная модель имеет мощность 1300 Вт, за счет чего возможно беспрепятственное подключение широкого ряда компонентов. Основой конструкции являются первоклассные компоненты и передовые технологии, за счет чего модель порадует вас высокой надежностью и безопасностью. Важной особенностью устройства является встроенная система активного охлаждения, благодаря которой обеспечиваются низкие температуры при работе. Еще одной особенностью Chieftec Polaris Pro 1300W является полностью модульная конструкция, благодаря которой обеспечивается удобство сборки и подключения компонентов. Модель отличается широким набором коннекторов, за счет чего обеспечивается возможность использования различных процессоров, видеокарт и других комплектующих.
Блок питания Chenbro 800W 80PLUS Platinum Redundant 1U 384-PSU00008B0A0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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