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Блок питания FSP 800W 80PLUS Platinum Redundant 2U 384-23804-3108A0 купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP 800W 80PLUS Platinum Redundant 2U 384-23804-3108A0

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Блок питания Chenbro 384-23804-3108A0 800W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U Redundant
Мощность, Вт
650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639653
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Характеристики

Бренд
Chenbro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U Redundant
Мощность, Вт
650
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
4

Описание товара Блок питания FSP 800W 80PLUS Platinum Redundant 2U 384-23804-3108A0

CSN-650C – солидное решение формата SFX с невероятной мощностью 650Вт. Больше никаких лишних кабелей, благодаря продуманной организации кабельной системы. Наличие сертификата 80+ Gold говорит само за себя. Большой 80мм неслышно работающий вентилятор отвечает за оптимальное охлаждение и отлично вписывается в размеры блока питания.

Отзывы о товаре Блок питания FSP 800W 80PLUS Platinum Redundant 2U 384-23804-3108A0




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Характеристики
Бренд
Chenbro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U Redundant
Мощность, Вт
650
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Описание
CSN-650C – солидное решение формата SFX с невероятной мощностью 650Вт. Больше никаких лишних кабелей, благодаря продуманной организации кабельной системы. Наличие сертификата 80+ Gold говорит само за себя. Большой 80мм неслышно работающий вентилятор отвечает за оптимальное охлаждение и отлично вписывается в размеры блока питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FSP 800W 80PLUS Platinum Redundant 2U 384-23804-3108A0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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