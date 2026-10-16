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Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Москве
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Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей

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Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор оснастки
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
  • Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
318

Описание товара Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей

В набор бит Makita B-54106 входит: Свёрла HSS-R (4 шт). Набор бит 25 мм (21шт), 50 мм (6 шт), 100 мм (3 шт). Торцовые головки 2 шт. Адаптер, магнитный держатель.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Описание
В набор бит Makita B-54106 входит: Свёрла HSS-R (4 шт). Набор бит 25 мм (21шт), 50 мм (6 шт), 100 мм (3 шт). Торцовые головки 2 шт. Адаптер, магнитный держатель.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор оснастки Makita B-54106 по дереву/металлу (38пред.) для шуруповертов/дрелей - по цене 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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