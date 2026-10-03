Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z Без ЗУ и АКБ является компактным безударным инструментом и предоставляет вам возможность эффективно работать с крепежом или сверлить отверстия в труднодоступных местах. Модель с крутящим моментом до 40 Нм оснащается подсветкой рабочей зоны, поэтому недостаточное освещение не станет преградой при выполнении крепежных и строительных операций. Двухскоростной инструмент с максимальными оборотами холостого хода 1700 об/мин оснащается патроном-шестигранником для подключения бит и сверл с шестигранным хвостовиком. Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z относится к числу портативных моделей, поддерживая питание от подключаемых к рукоятке батарей с выходным напряжением 18 В. Совместимый литий-ионный аккумулятор и ЗУ для него не входят в комплект поставки инструмента. Дрель можно оснастить креплением-клипсой для удобства ношения на поясе во время выполнения работ.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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