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Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
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Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
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  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639435
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z Без ЗУ и АКБ является компактным безударным инструментом и предоставляет вам возможность эффективно работать с крепежом или сверлить отверстия в труднодоступных местах. Модель с крутящим моментом до 40 Нм оснащается подсветкой рабочей зоны, поэтому недостаточное освещение не станет преградой при выполнении крепежных и строительных операций. Двухскоростной инструмент с максимальными оборотами холостого хода 1700 об/мин оснащается патроном-шестигранником для подключения бит и сверл с шестигранным хвостовиком. Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z относится к числу портативных моделей, поддерживая питание от подключаемых к рукоятке батарей с выходным напряжением 18 В. Совместимый литий-ионный аккумулятор и ЗУ для него не входят в комплект поставки инструмента. Дрель можно оснастить креплением-клипсой для удобства ношения на поясе во время выполнения работ.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z Без ЗУ и АКБ является компактным безударным инструментом и предоставляет вам возможность эффективно работать с крепежом или сверлить отверстия в труднодоступных местах. Модель с крутящим моментом до 40 Нм оснащается подсветкой рабочей зоны, поэтому недостаточное освещение не станет преградой при выполнении крепежных и строительных операций. Двухскоростной инструмент с максимальными оборотами холостого хода 1700 об/мин оснащается патроном-шестигранником для подключения бит и сверл с шестигранным хвостовиком. Дрель-шуруповерт Makita DDF083Z относится к числу портативных моделей, поддерживая питание от подключаемых к рукоятке батарей с выходным напряжением 18 В. Совместимый литий-ионный аккумулятор и ЗУ для него не входят в комплект поставки инструмента. Дрель можно оснастить креплением-клипсой для удобства ношения на поясе во время выполнения работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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