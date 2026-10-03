Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%660 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
мотылек, пульт управления, батарейки, упаковка
Материал
металл/пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
140
Описание товара Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662
Игрушка от компании Carnival Trading Мотылек 6662 несомненно понравится любому ребенку. Это яркая и качественная игрушка. Радиоуправляемый мотылек бегает во всех направлениях. Работает от батареек-таблеток, которые поставляются в комплекте. Есть яркая подсветка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
мотылек, пульт управления, батарейки, упаковка
Материал
металл/пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от компании Carnival Trading Мотылек 6662 несомненно понравится любому ребенку. Это яркая и качественная игрушка. Радиоуправляемый мотылек бегает во всех направлениях. Работает от батареек-таблеток, которые поставляются в комплекте. Есть яркая подсветка.
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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