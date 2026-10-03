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Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 купить с доставкой в Москве
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Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662

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Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 1
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 2
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 3
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 4
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 5
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 6
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 7
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 8
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 9
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 10
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 11
Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 1
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 2
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 3
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 4
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 5
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 6
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 7
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 8
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 9
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 10
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 11
  • Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
660 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639377
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
мотылек, пульт управления, батарейки, упаковка
Материал
металл/пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
140

Описание товара Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662

Игрушка от компании Carnival Trading Мотылек 6662 несомненно понравится любому ребенку. Это яркая и качественная игрушка. Радиоуправляемый мотылек бегает во всех направлениях. Работает от батареек-таблеток, которые поставляются в комплекте. Есть яркая подсветка.

Отзывы о товаре Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
мотылек, пульт управления, батарейки, упаковка
Материал
металл/пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Мотылек 6662 несомненно понравится любому ребенку. Это яркая и качественная игрушка. Радиоуправляемый мотылек бегает во всех направлениях. Работает от батареек-таблеток, которые поставляются в комплекте. Есть яркая подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотылек на РУ (свет) в коробке движение вперед,вращение;свет красно-синий 6662 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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