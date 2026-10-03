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СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE купить с доставкой в Москве
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СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE

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СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 1
СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 2
СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 3
СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 4
СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 5
СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 1
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 2
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 3
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 4
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 5
  • СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639114
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
производительность помпы 116 л/час:
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
2.9

Описание товара СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE

Система охлаждения DASHFLOW 360 BASIC имеет стильный дизайн и легко устанавливается на большинство современных материнских плат. Она также обладает низким уровнем шума, что делает её идеальным выбором для игровых и рабочих компьютеров.

Отзывы о товаре СВО для процессора ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
производительность помпы 116 л/час:
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения DASHFLOW 360 BASIC имеет стильный дизайн и легко устанавливается на большинство современных материнских плат. Она также обладает низким уровнем шума, что делает её идеальным выбором для игровых и рабочих компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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