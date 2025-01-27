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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639057
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Описание товара Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green
Это надежный удерживающий аксессуар, разработанный для Xiaomi Smart Band 7 Pro. При помощи многочисленных отверстий на ремешке его можно регулировать по длине, что делает его незаменимым для каждого пользователя фитнес-трекера. Отверстия на ремешке Xiaomi обеспечивают также свободную циркуляцию воздуха, позволяя коже дышать и не создавая парникового эффекта. Изготовлен аксессуар из силикона, поэтому он мягкий, гибкий и эластичный. Он повторяет изгибы запястья и не создает ощущения дискомфорта даже при ношении смарт-часов в течение всего дня. Ремешок не вызывает раздражений на коже, он легкий и прочный, устойчивый на разрыв.
Это надежный удерживающий аксессуар, разработанный для Xiaomi Smart Band 7 Pro. При помощи многочисленных отверстий на ремешке его можно регулировать по длине, что делает его незаменимым для каждого пользователя фитнес-трекера. Отверстия на ремешке Xiaomi обеспечивают также свободную циркуляцию воздуха, позволяя коже дышать и не создавая парникового эффекта. Изготовлен аксессуар из силикона, поэтому он мягкий, гибкий и эластичный. Он повторяет изгибы запястья и не создает ощущения дискомфорта даже при ношении смарт-часов в течение всего дня. Ремешок не вызывает раздражений на коже, он легкий и прочный, устойчивый на разрыв.
Комментарий:
отличный оригинальный ремешок , покупал для девушки важно было что б в цвет подошел
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green
Достоинства:
Комментарий:
отличный оригинальный ремешок , покупал для девушки важно было что б в цвет подошел