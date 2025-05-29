Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray
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Характеристики
Описание товара Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray
Аксессуар для умных часов и фитнес-браслетов Xiaomi — это идеальное дополнение для вашего Xiaomi Smart Band 7 Pro. Этот качественный ремешок изготовлен из гипоаллергенного силикона, который обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Силиконовый материал не только приятен на ощупь, но и обладает высокой износостойкостью, что гарантирует долговечность аксессуара. Гармоничный серый цвет ремешка придаёт стильный и современный вид вашему устройству, идеально дополняя любой образ — от спортивного до классического. Совместимость с моделями Xiaomi Smart Band 7 Pro обеспечивает легкость в установке и надежную фиксацию, предотвращая случайное отсоединение во время активных занятий. Этот ремешок станет прекрасным выбором для тех, кто ценит удобство, практичность и эстетику в аксессуарах для своих умных устройств.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Достоинства:
Комментарий:
Браслет понравился. Использую только днём, батареи хватает больше, чем на неделю. Большой выбор дисплеев в приложении. Соединение с айфоном хорошее. Отсоединяется от телефона, если долго не надевать, но потом легко подключается снова. Иногда подтупливает при уведомлениях. Дисплей на улице не всегда сразу загорается. Пока это единственные 2 минуса, которые я нашла.
Достоинства:
Комментарий:
Купил фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver, серебристый, всё работает как надо, задачи выполняет. Очень доволен внешним видом, выглядит шикарно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший фитнес браслет! брал как подарок , очень понравились ! не хватает только возможности отвечать на звонки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, долго держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Порадовала быстрая доставка. Часы проверила, весь комплект был в порядке. Дома уже включила, и подключила сразу, все легко и просто). Пользоваться часами немного не привычно, это дело времени. А так, все удобно и понятно. На руке держатся отлично, ремешок шикарный, серого оттенка. Функции браслета работают исправно, осталось только полностью их настроить, и будет конфетка)
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок жене, она в восторге. Носит уже 2 недели, пользуется, зарядка 24%. Синхронизируются с iphone, все функции работают. Я сам поверил. Очень лёгкие и удобные. На руке не замечаешь, по сравнению с моими g-shock
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. доставка по времени, качество - согласно заявленному. цвет далёк от белого. ближе к серому, но симпотично. не маркий
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, доставка быстрая, всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Сделал подарок жене Она в восторге Цвет выбрали "Серебрянный", так как розовый ни к чему не подходит, черный уже надоел, а серебро - достаточно универсальный под все нужды Первым делом была поставлена оригинальная заставка от Сяоми. Теперь браслет коронован именем сэр Выдрингтон) Нареканий нет Технически все работает, как заявлено производителем. Прошивка глобальная. Все на месте, все как надо) Жалко не выпустили керамической версии
Достоинства:
Комментарий:
Браслет супер. Версия глобальная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы,удобные,долгий заряд, Коннект с Айфоном отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок, быстро пришли
Отзывы о товаре Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray
Достоинства:
Комментарий:
Браслет понравился. Использую только днём, батареи хватает больше, чем на неделю. Большой выбор дисплеев в приложении. Соединение с айфоном хорошее. Отсоединяется от телефона, если долго не надевать, но потом легко подключается снова. Иногда подтупливает при уведомлениях. Дисплей на улице не всегда сразу загорается. Пока это единственные 2 минуса, которые я нашла.
Достоинства:
Комментарий:
Купил фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver, серебристый, всё работает как надо, задачи выполняет. Очень доволен внешним видом, выглядит шикарно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший фитнес браслет! брал как подарок , очень понравились ! не хватает только возможности отвечать на звонки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, долго держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Порадовала быстрая доставка. Часы проверила, весь комплект был в порядке. Дома уже включила, и подключила сразу, все легко и просто). Пользоваться часами немного не привычно, это дело времени. А так, все удобно и понятно. На руке держатся отлично, ремешок шикарный, серого оттенка. Функции браслета работают исправно, осталось только полностью их настроить, и будет конфетка)
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок жене, она в восторге. Носит уже 2 недели, пользуется, зарядка 24%. Синхронизируются с iphone, все функции работают. Я сам поверил. Очень лёгкие и удобные. На руке не замечаешь, по сравнению с моими g-shock
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. доставка по времени, качество - согласно заявленному. цвет далёк от белого. ближе к серому, но симпотично. не маркий
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, доставка быстрая, всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Сделал подарок жене Она в восторге Цвет выбрали "Серебрянный", так как розовый ни к чему не подходит, черный уже надоел, а серебро - достаточно универсальный под все нужды Первым делом была поставлена оригинальная заставка от Сяоми. Теперь браслет коронован именем сэр Выдрингтон) Нареканий нет Технически все работает, как заявлено производителем. Прошивка глобальная. Все на месте, все как надо) Жалко не выпустили керамической версии
Достоинства:
Комментарий:
Браслет супер. Версия глобальная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы,удобные,долгий заряд, Коннект с Айфоном отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок, быстро пришли