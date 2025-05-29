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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray купить с доставкой в Москве
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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray

12 Отзывы
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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 1
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 2
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
серый
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 1
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 2
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639056
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray

Аксессуар для умных часов и фитнес-браслетов Xiaomi — это идеальное дополнение для вашего Xiaomi Smart Band 7 Pro. Этот качественный ремешок изготовлен из гипоаллергенного силикона, который обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Силиконовый материал не только приятен на ощупь, но и обладает высокой износостойкостью, что гарантирует долговечность аксессуара. Гармоничный серый цвет ремешка придаёт стильный и современный вид вашему устройству, идеально дополняя любой образ — от спортивного до классического. Совместимость с моделями Xiaomi Smart Band 7 Pro обеспечивает легкость в установке и надежную фиксацию, предотвращая случайное отсоединение во время активных занятий. Этот ремешок станет прекрасным выбором для тех, кто ценит удобство, практичность и эстетику в аксессуарах для своих умных устройств.

Отзывы о товаре Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Браслет понравился. Использую только днём, батареи хватает больше, чем на неделю. Большой выбор дисплеев в приложении. Соединение с айфоном хорошее. Отсоединяется от телефона, если долго не надевать, но потом легко подключается снова. Иногда подтупливает при уведомлениях. Дисплей на улице не всегда сразу загорается. Пока это единственные 2 минуса, которые я нашла.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver, серебристый, всё работает как надо, задачи выполняет. Очень доволен внешним видом, выглядит шикарно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фитнес браслет! брал как подарок , очень понравились ! не хватает только возможности отвечать на звонки
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Шишов Константин

Достоинства:


Комментарий:
Работает, долго держит зарядку
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовала быстрая доставка. Часы проверила, весь комплект был в порядке. Дома уже включила, и подключила сразу, все легко и просто). Пользоваться часами немного не привычно, это дело времени. А так, все удобно и понятно. На руке держатся отлично, ремешок шикарный, серого оттенка. Функции браслета работают исправно, осталось только полностью их настроить, и будет конфетка)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Zframrh

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок жене, она в восторге. Носит уже 2 недели, пользуется, зарядка 24%. Синхронизируются с iphone, все функции работают. Я сам поверил. Очень лёгкие и удобные. На руке не замечаешь, по сравнению с моими g-shock
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. доставка по времени, качество - согласно заявленному. цвет далёк от белого. ближе к серому, но симпотично. не маркий
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, доставка быстрая, всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Корнеев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Сделал подарок жене Она в восторге Цвет выбрали "Серебрянный", так как розовый ни к чему не подходит, черный уже надоел, а серебро - достаточно универсальный под все нужды Первым делом была поставлена оригинальная заставка от Сяоми. Теперь браслет коронован именем сэр Выдрингтон) Нареканий нет Технически все работает, как заявлено производителем. Прошивка глобальная. Все на месте, все как надо) Жалко не выпустили керамической версии
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Браслет супер. Версия глобальная.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы,удобные,долгий заряд, Коннект с Айфоном отличный.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок, быстро пришли



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для умных часов и фитнес-браслетов Xiaomi — это идеальное дополнение для вашего Xiaomi Smart Band 7 Pro. Этот качественный ремешок изготовлен из гипоаллергенного силикона, который обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Силиконовый материал не только приятен на ощупь, но и обладает высокой износостойкостью, что гарантирует долговечность аксессуара. Гармоничный серый цвет ремешка придаёт стильный и современный вид вашему устройству, идеально дополняя любой образ — от спортивного до классического. Совместимость с моделями Xiaomi Smart Band 7 Pro обеспечивает легкость в установке и надежную фиксацию, предотвращая случайное отсоединение во время активных занятий. Этот ремешок станет прекрасным выбором для тех, кто ценит удобство, практичность и эстетику в аксессуарах для своих умных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Браслет понравился. Использую только днём, батареи хватает больше, чем на неделю. Большой выбор дисплеев в приложении. Соединение с айфоном хорошее. Отсоединяется от телефона, если долго не надевать, но потом легко подключается снова. Иногда подтупливает при уведомлениях. Дисплей на улице не всегда сразу загорается. Пока это единственные 2 минуса, которые я нашла.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro Moonlight Silver, серебристый, всё работает как надо, задачи выполняет. Очень доволен внешним видом, выглядит шикарно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фитнес браслет! брал как подарок , очень понравились ! не хватает только возможности отвечать на звонки
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Шишов Константин

Достоинства:


Комментарий:
Работает, долго держит зарядку
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовала быстрая доставка. Часы проверила, весь комплект был в порядке. Дома уже включила, и подключила сразу, все легко и просто). Пользоваться часами немного не привычно, это дело времени. А так, все удобно и понятно. На руке держатся отлично, ремешок шикарный, серого оттенка. Функции браслета работают исправно, осталось только полностью их настроить, и будет конфетка)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Zframrh

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок жене, она в восторге. Носит уже 2 недели, пользуется, зарядка 24%. Синхронизируются с iphone, все функции работают. Я сам поверил. Очень лёгкие и удобные. На руке не замечаешь, по сравнению с моими g-shock
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. доставка по времени, качество - согласно заявленному. цвет далёк от белого. ближе к серому, но симпотично. не маркий
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, доставка быстрая, всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Корнеев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Сделал подарок жене Она в восторге Цвет выбрали "Серебрянный", так как розовый ни к чему не подходит, черный уже надоел, а серебро - достаточно универсальный под все нужды Первым делом была поставлена оригинальная заставка от Сяоми. Теперь браслет коронован именем сэр Выдрингтон) Нареканий нет Технически все работает, как заявлено производителем. Прошивка глобальная. Все на месте, все как надо) Жалко не выпустили керамической версии
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Браслет супер. Версия глобальная.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы,удобные,долгий заряд, Коннект с Айфоном отличный.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок, быстро пришли


Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Moon Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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