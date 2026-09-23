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Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER купить с доставкой в Москве
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Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER

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Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GREEN FILTER
Тип товара
Фильтры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
310

Описание товара Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER

Фильтры GREEN FILTER — это высококачественные устройства, созданные для эффективной очистки воздуха и жидкостей в различных системах. Как продукт от известного бренда GREEN FILTER, эти фильтры отличаются надежностью и долговечностью. Они изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих максимальную производительность и защиту вашего оборудования. Фильтры GREEN FILTER обеспечивают отличную фильтрацию, защищая ваши системы от частиц и загрязнений, тем самым способствуя их более длинному сроку службы и оптимальной работе. Независимо от ваших потребностей, фильтры от GREEN FILTER станут надежным барьером на пути загрязнений, предлагая вам чистоту и эффективность.

Отзывы о товаре Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER




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Характеристики
Бренд
GREEN FILTER
Тип товара
Фильтры
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтры GREEN FILTER — это высококачественные устройства, созданные для эффективной очистки воздуха и жидкостей в различных системах. Как продукт от известного бренда GREEN FILTER, эти фильтры отличаются надежностью и долговечностью. Они изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих максимальную производительность и защиту вашего оборудования. Фильтры GREEN FILTER обеспечивают отличную фильтрацию, защищая ваши системы от частиц и загрязнений, тем самым способствуя их более длинному сроку службы и оптимальной работе. Независимо от ваших потребностей, фильтры от GREEN FILTER станут надежным барьером на пути загрязнений, предлагая вам чистоту и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр масляный 4502696 GREEN FILTER - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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