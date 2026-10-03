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Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE)

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Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638684
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х17
Вес, кг.
3

Описание товара Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE)

Представляем вам серию мобильных колонок ГАГАРИН — инновационный продукт, разработанный компанией УРАЛ и названный в честь первого человека, совершившего полет в космос - Ю.А. Гагарина.

Отзывы о товаре Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам серию мобильных колонок ГАГАРИН — инновационный продукт, разработанный компанией УРАЛ и названный в честь первого человека, совершившего полет в космос - Ю.А. Гагарина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLUE (УралGAGARINGR007BLUE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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