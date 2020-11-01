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Главная Товары для детей Спорт и отдых Санки Ватрушка SM больш d95см (арм ПВХ, а/кам )

Санки Ватрушка SM больш d95см (арм ПВХ, а/кам )

Артикул: 63862
Санки Ватрушка SM больш d95см (арм. ПВХ, а/кам.)
1 750 руб. 

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Артикул: 63862
В наличии
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БрендSM
Тип товараВатрушка
Вес, кг2.3
Высота, см25
Длина, см95
Ширина, см95

Санки SM Большие (95 см)предназначены для зимнего катания с горок. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов и по ледяным поверхностям. Буксировочный ремень и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Большие (95 см) представляют собой автомобильную камеру, обтянутую качественным, износостойким материалом.

Особенности:

  • Тип - ватрушка;
  • Цвет - красный/зеленый;
  • Произведено в России;
  • Возрастная категория - детские.

Комплектация:

  • Санки SM Большие (95 см);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Санки Ватрушка SM больш d95см (арм ПВХ, а/кам ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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