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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
971 310 руб.
1 111 400
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638495
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Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000)
NVIDIA RTX™ 6000 поколения Ada предлагает функции, возможности и производительность, необходимые для решения задач современных профессиональных рабочих процессов. Основанная на архитектуре графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, RTX 6000 сочетает в себе ядра RT третьего поколения, тензорные ядра четвертого поколения и ядра CUDA® следующего поколения с 48 ГБ графической памяти для беспрецедентной производительности рендеринга, искусственного интеллекта, графики и вычислений. Рабочие станции на базе NVIDIA RTX 6000 предоставляют все, что вам нужно для достижения успеха в современной сверхсложной бизнес-среде.
NVIDIA RTX™ 6000 поколения Ada предлагает функции, возможности и производительность, необходимые для решения задач современных профессиональных рабочих процессов. Основанная на архитектуре графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, RTX 6000 сочетает в себе ядра RT третьего поколения, тензорные ядра четвертого поколения и ядра CUDA® следующего поколения с 48 ГБ графической памяти для беспрецедентной производительности рендеринга, искусственного интеллекта, графики и вычислений. Рабочие станции на базе NVIDIA RTX 6000 предоставляют все, что вам нужно для достижения успеха в современной сверхсложной бизнес-среде.
Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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