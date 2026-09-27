Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)
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Характеристики
Описание товара Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.
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