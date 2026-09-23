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Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Мат Electrolux EEFM 2-180-6 (комплект теплого пола c терморегулятором)
Серия EASY FIX MAT — классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы. Нагревательные маты Electrolux EASY FIX MAT рекомендуется укладывать в тонкий слой плиточного клея, без бетонной стяжки — всё максимально просто, тем более, что тонкая соединительная муфта имеет тот же диаметр, что и кабель и не требует создания углубления в полу. Эти нагревательные маты — идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Они полностью безопасны, благодаря трёхслойной изоляции греющих жил, витая конструкция которых позволяет при растяжениях или изгибах легко адаптироваться к изменению геометрии, без дополнительной нагрузки. В серии EASY FIX MAT мощностью 180 Вт/м? терморегулятор входит в комплект поставки.
Серия EASY FIX MAT — классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы. Нагревательные маты Electrolux EASY FIX MAT рекомендуется укладывать в тонкий слой плиточного клея, без бетонной стяжки — всё максимально просто, тем более, что тонкая соединительная муфта имеет тот же диаметр, что и кабель и не требует создания углубления в полу. Эти нагревательные маты — идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Они полностью безопасны, благодаря трёхслойной изоляции греющих жил, витая конструкция которых позволяет при растяжениях или изгибах легко адаптироваться к изменению геометрии, без дополнительной нагрузки. В серии EASY FIX MAT мощностью 180 Вт/м? терморегулятор входит в комплект поставки.
Мат Electrolux EEFM 2-180-6 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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