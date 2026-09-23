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Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) купить с доставкой в Москве
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Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором)

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Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 1
Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 2
Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 3
Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 4
Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
  • Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 1
  • Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 2
  • Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 3
  • Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 4
  • Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
6 640 руб.  17 220 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором)
6 640 руб. -61%
17 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, кг.
2.15

Описание товара Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором)

Серия EASY FIX MAT — классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы. Нагревательные маты Electrolux EASY FIX MAT рекомендуется укладывать в тонкий слой плиточного клея, без бетонной стяжки — всё максимально просто, тем более, что тонкая соединительная муфта имеет тот же диаметр, что и кабель и не требует создания углубления в полу. Эти нагревательные маты — идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Они полностью безопасны, благодаря трёхслойной изоляции греющих жил, витая конструкция которых позволяет при растяжениях или изгибах легко адаптироваться к изменению геометрии, без дополнительной нагрузки. В серии EASY FIX MAT мощностью 180 Вт/м? терморегулятор входит в комплект поставки.

Отзывы о товаре Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Описание
Серия EASY FIX MAT — классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы. Нагревательные маты Electrolux EASY FIX MAT рекомендуется укладывать в тонкий слой плиточного клея, без бетонной стяжки — всё максимально просто, тем более, что тонкая соединительная муфта имеет тот же диаметр, что и кабель и не требует создания углубления в полу. Эти нагревательные маты — идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Они полностью безопасны, благодаря трёхслойной изоляции греющих жил, витая конструкция которых позволяет при растяжениях или изгибах легко адаптироваться к изменению геометрии, без дополнительной нагрузки. В серии EASY FIX MAT мощностью 180 Вт/м? терморегулятор входит в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегулятором) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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