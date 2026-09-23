Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%10 650 руб. 18 380 руб.
В наличии
Код товара: 638390
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 650 руб. -42%
18 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
5
Описание товара Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)
Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
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Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - купить по цене 10650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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