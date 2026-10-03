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Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8

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Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 1
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Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 13
Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 1
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 2
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 3
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 4
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 5
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 6
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 7
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 8
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 9
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 10
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 11
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 12
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 13
  • Аккумулятор Makita 197143-8 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
14 520 руб.  19 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638254
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х11
Вес, кг.
2.96

Описание товара Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8

Аккумуляторы Makita 197143-8 – набор для владельцев электрических инструментов с автономным питанием. В него входят: две одинаковые батареи, зарядная станция для восполнения их емкости. Комплект Makita 197143-8 подходит для применения с огромным числом инструментов – цепная пила, шуруповерты, перфоратор, пылесос, кусторез, клеевой пистолет и многие другие. На странице вы сможете просмотреть перечень моделей, представленный непосредственно самим производителем. С ними компания-изготовитель гарантирует полную совместимость. Внимательно изучите список и найдите в нем свои инструменты. Метод фиксации батарей – слайдер. Гарантировано надежное крепление аккумуляторов, исключено их самопроизвольное отсоединение от инструмента. Процедура замены АКБ при работе занимает всего пару секунд. Выдаваемое батареями напряжение – 18 В. Емкость у них – 1.5 А·ч. Изготовлены АКБ по литий-ионной технологии, что положительно отражается на их характеристиках. Заряжать аккумуляторы можно при любой оставшейся емкости, они выдерживают больше циклов в сравнении с устаревшими типами батарей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы Makita 197143-8 – набор для владельцев электрических инструментов с автономным питанием. В него входят: две одинаковые батареи, зарядная станция для восполнения их емкости. Комплект Makita 197143-8 подходит для применения с огромным числом инструментов – цепная пила, шуруповерты, перфоратор, пылесос, кусторез, клеевой пистолет и многие другие. На странице вы сможете просмотреть перечень моделей, представленный непосредственно самим производителем. С ними компания-изготовитель гарантирует полную совместимость. Внимательно изучите список и найдите в нем свои инструменты. Метод фиксации батарей – слайдер. Гарантировано надежное крепление аккумуляторов, исключено их самопроизвольное отсоединение от инструмента. Процедура замены АКБ при работе занимает всего пару секунд. Выдаваемое батареями напряжение – 18 В. Емкость у них – 1.5 А·ч. Изготовлены АКБ по литий-ионной технологии, что положительно отражается на их характеристиках. Заряжать аккумуляторы можно при любой оставшейся емкости, они выдерживают больше циклов в сравнении с устаревшими типами батарей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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