Top.Mail.Ru
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 1
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 2
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
  • Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 1
  • Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 2
  • Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х11
Вес, кг.
5.5

Описание товара Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т

Траверса для гидравлического крана KRAFTOOL 0.7 т 43415-0.7 предназначена для подъема груза с неравномерно распределенным весом, например, для автомобильных двигателей с трансмиссией, с помощью подвесного подъемного механизма. Данное устройство предназначено для повышения производительности при работе различных грузоподъемных механизмов и позволяет оператору поднимать эксцентриковые грузы и регулировать угловое положение груза.

Отзывы о товаре Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Страна производитель
Китай
Описание
Траверса для гидравлического крана KRAFTOOL 0.7 т 43415-0.7 предназначена для подъема груза с неравномерно распределенным весом, например, для автомобильных двигателей с трансмиссией, с помощью подвесного подъемного механизма. Данное устройство предназначено для повышения производительности при работе различных грузоподъемных механизмов и позволяет оператору поднимать эксцентриковые грузы и регулировать угловое положение груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...