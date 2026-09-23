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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 1
Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 2
Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 3
Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 4
Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 1
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 2
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 3
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 4
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K)
6 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х24х15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K)

Подкатной домкрат Kraftool — ваш надежный помощник в гараже и сервисе. Грузоподъёмность 2,5 тонны позволяет с лёгкостью поднимать легковые автомобили и внедорожники. Его минимальная высота подхвата — всего 140 мм — делает домкрат отличным выбором для машин с небольшим дорожным просветом. Максимальная высота подъёма 385 мм обеспечивает удобное пространство для работ под автомобилем. Масса в 14,5 кг делает инструмент устойчивым, но достаточно мобильным для перемещения по полу. Надёжный, удобный, эффективный — Kraftool создаёт новые стандарты в вашей работе.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной домкрат Kraftool — ваш надежный помощник в гараже и сервисе. Грузоподъёмность 2,5 тонны позволяет с лёгкостью поднимать легковые автомобили и внедорожники. Его минимальная высота подхвата — всего 140 мм — делает домкрат отличным выбором для машин с небольшим дорожным просветом. Максимальная высота подъёма 385 мм обеспечивает удобное пространство для работ под автомобилем. Масса в 14,5 кг делает инструмент устойчивым, но достаточно мобильным для перемещения по полу. Надёжный, удобный, эффективный — Kraftool создаёт новые стандарты в вашей работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, в кейсе 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5-K) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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