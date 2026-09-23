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Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2)

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Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 3
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 4
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 5
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 6
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 7
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 8
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 9
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 10
Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 3
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 4
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 5
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 6
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 7
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 8
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 9
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 10
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2)
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х26х17
Вес, кг.
12.3

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2)

Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями.



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Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъемом, Профессионал (43052-2) - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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