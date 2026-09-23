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Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3)

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Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 3
Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
  • Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 3
  • Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3)
12 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х33х15
Вес, кг.
35.7

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3)

Гидравлический подкатной домкрат 2,5т, 75-515мм, ЗУБР Профессионал X85 43051-3_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат 2,5т, 75-515мм, ЗУБР Профессионал X85 43051-3_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР X85, 2.5т, 75-515 мм, универсальный гидравлический для СТО, Профессионал (43051-3) - этот товар вы можете купить по цене 12200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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