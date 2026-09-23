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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм купить с доставкой в Москве
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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм

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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 1
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 2
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 3
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 4
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 5
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 1
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 2
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 3
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 4
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 5
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х15
Вес, кг.
7.4

Описание товара Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат KRAFTOOL Double ram 8т, 170-430мм 43463-8 для профессионального применения в строительстве.

Отзывы о товаре Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат KRAFTOOL Double ram 8т, 170-430мм 43463-8 для профессионального применения в строительстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-8) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 8т 170-430 мм - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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