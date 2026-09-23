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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
478
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20)
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
478
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х16
Вес, кг.
9.2

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20)

Гидравлический бутылочный домкрат 20т, 244-478мм, KRAFTOOL Kraft-Lift 43462-20_z01 обладает высокой прочностью и надежностью. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
478
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 20т, 244-478мм, KRAFTOOL Kraft-Lift 43462-20_z01 обладает высокой прочностью и надежностью. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-478 мм (43462-20) - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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