Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 637437
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 470 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
CameronSino
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
350
Описание товара Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
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Бренд
CameronSino
Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
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Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V - стоимость товара 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V