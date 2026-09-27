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0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка

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0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 1
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 2
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 3
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 4
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 5
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 6
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 7
0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 1
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 2
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 3
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 4
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 5
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 6
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 7
  • 0602508964879, Виниловая пластинка Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636665
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка

Dance Hall At Louse Point - переиздание студийного совместного альбома исполнителей Полли Джин Харви и Джона Пэриша, первоначально выпущенного в 1996 году. Релиз представлен на черном виниле. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. Пи Джей Харви также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Джон Пэриш - английский музыкант, автор-исполнитель, композитор и музыкальный продюсер. Пэриш известен прежде всего работой с автором-исполнителем PJ Harvey. Он также работал со многими другими группами, включая Eels, Tracy Chapman, Giant Sand и Sparklehorse.

Отзывы о товаре 0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Dance Hall At Louse Point - переиздание студийного совместного альбома исполнителей Полли Джин Харви и Джона Пэриша, первоначально выпущенного в 1996 году. Релиз представлен на черном виниле. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. Пи Джей Харви также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Джон Пэриш - английский музыкант, автор-исполнитель, композитор и музыкальный продюсер. Пэриш известен прежде всего работой с автором-исполнителем PJ Harvey. Он также работал со многими другими группами, включая Eels, Tracy Chapman, Giant Sand и Sparklehorse.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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