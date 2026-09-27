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Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка

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Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 1
Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 2
Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 3
Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 4
Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dog Eat Dog
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 1
  • Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 2
  • Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 3
  • Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 4
  • Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dog Eat Dog
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Machine Gun, The Hole In My Wall, April 2031, Andy Warhol Was Right, Bonfire, The Bitter Pill, Hollywood (So Far, So Good), All My Bridges Are Burning, Quicksand, Let It Rain, Inside Out, Sad Theresa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Machine Gun, The Hole In My Wall, April 2031, Andy Warhol Was Right, Bonfire, The Bitter Pill, Hollywood (So Far, So Good), All My Bridges Are Burning, Quicksand, Let It Rain, Inside Out, Sad Theresa

Отзывы о товаре Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dog Eat Dog
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Machine Gun, The Hole In My Wall, April 2031, Andy Warhol Was Right, Bonfire, The Bitter Pill, Hollywood (So Far, So Good), All My Bridges Are Burning, Quicksand, Let It Rain, Inside Out, Sad Theresa
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Machine Gun, The Hole In My Wall, April 2031, Andy Warhol Was Right, Bonfire, The Bitter Pill, Hollywood (So Far, So Good), All My Bridges Are Burning, Quicksand, Let It Rain, Inside Out, Sad Theresa
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warrant - Dog Eat Dog (Music On Vinyl) (8719262029729) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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