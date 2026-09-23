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Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In The Beginning
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In The Beginning
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In The Open, Slide Thing, They Call Me Guitar Hurricane, All Your Love I Miss Loving, Tin Pan Alley, Love Struck Baby, Tell Me, Shake For Me, Live Another Day

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In The Beginning
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In The Open, Slide Thing, They Call Me Guitar Hurricane, All Your Love I Miss Loving, Tin Pan Alley, Love Struck Baby, Tell Me, Shake For Me, Live Another Day
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - In The Beginning (8719262001114) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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