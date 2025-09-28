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Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 3
Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Love Lust Faith + Dreams
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 3
  • Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5099997542315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Love Lust Faith + Dreams
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Birth, Conquistador, Up In The Air, City Of Angels, The Race, End Of All Days, Pyres Of Varanasi, Bright Lights, Or Die, Convergence, Northern Lights, Depuis Le D?but
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка

Love Lust Faith + Dreams — студийный альбом американской альтернативной группы 30 Seconds to Mars.

Отзывы о товаре Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
класс, пришло неожиданно двухдисковое издание (второй диск DVD), оригинал



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5099997542315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
Love Lust Faith + Dreams
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Birth, Conquistador, Up In The Air, City Of Angels, The Race, End Of All Days, Pyres Of Varanasi, Bright Lights, Or Die, Convergence, Northern Lights, Depuis Le D?but
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Love Lust Faith + Dreams — студийный альбом американской альтернативной группы 30 Seconds to Mars.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
класс, пришло неожиданно двухдисковое издание (второй диск DVD), оригинал


Thirty Seconds To Mars - Love Lust Faith + Dreams (5099997542315) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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