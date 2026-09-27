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Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка

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Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 3
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 4
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 5
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 6
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 7
Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 3
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 4
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 5
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 6
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 7
  • Thirty Seconds To Mars - It&#039;s The End Of The World But It&#039;s A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636626
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка

Its The End Of The World But Its A Beautiful Day - шестой студийный альбом группы Thirty Seconds To Mars, выпущенный в 2023 году. Это их первая запись без гитариста Томо Миличевича, который покинул коллектив в 2018 году. Альбом содержит совместные работы с другими известными артистами, такими как Джон Беллион, Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons, Ок из Funnycat и Райли Макдонаф из Before You Exit. Мастерингом занимался американский звукоинженер Майк Боззи, который также работал с Linkin Park, Snoop Dogg, 2Pac и многими другими. За микширование отвечал Метка Спайк Стент, который работал со многими международными артистами, включая Мадонну, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode, Echo &amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Bunnymen, Граймс, Эда Ширана. Релиз попал в десятку в чартах Австралии, Шотландии, Швейцарии и США. Лимитированное издание представлено на оранжевом виниле. Thirty Seconds To Mars (30 секунд до марса) - американская рок-группа, основаная в 1998 году братьями Джареддом и Шеноном Лето. Они исполняют альтернативный рок с элементами электронной музыки и кинематографического звучания. Название группы означает, что человечество находится на грани технологического прорыва, который может изменить его судьбу. Thirty Seconds To Mars известны своими амбициозными и творческими проектами, и сотрудничеством с фанатами. За свою деятельность выпустили шесть студийных альбомов, которые получили различные награды и номинации, включая Грэмми, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards и другие. Группа также удерживала рекорд Гиннесса за самый длинный концертный тур в истории рок-музыки, который длился 309 дней и включал 300 выступлений в 2010-2011 годах.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Its The End Of The World But Its A Beautiful Day - шестой студийный альбом группы Thirty Seconds To Mars, выпущенный в 2023 году. Это их первая запись без гитариста Томо Миличевича, который покинул коллектив в 2018 году. Альбом содержит совместные работы с другими известными артистами, такими как Джон Беллион, Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons, Ок из Funnycat и Райли Макдонаф из Before You Exit. Мастерингом занимался американский звукоинженер Майк Боззи, который также работал с Linkin Park, Snoop Dogg, 2Pac и многими другими. За микширование отвечал Метка Спайк Стент, который работал со многими международными артистами, включая Мадонну, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode, Echo &amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Bunnymen, Граймс, Эда Ширана. Релиз попал в десятку в чартах Австралии, Шотландии, Швейцарии и США. Лимитированное издание представлено на оранжевом виниле. Thirty Seconds To Mars (30 секунд до марса) - американская рок-группа, основаная в 1998 году братьями Джареддом и Шеноном Лето. Они исполняют альтернативный рок с элементами электронной музыки и кинематографического звучания. Название группы означает, что человечество находится на грани технологического прорыва, который может изменить его судьбу. Thirty Seconds To Mars известны своими амбициозными и творческими проектами, и сотрудничеством с фанатами. За свою деятельность выпустили шесть студийных альбомов, которые получили различные награды и номинации, включая Грэмми, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards и другие. Группа также удерживала рекорд Гиннесса за самый длинный концертный тур в истории рок-музыки, который длился 309 дней и включал 300 выступлений в 2010-2011 годах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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