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Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка

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Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Meaning Of Life
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636618
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538269918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Meaning Of Life
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Open All Night, We Are Us, Dancing On Our Grave, Mechanical Man, Beermuda, The Meaning Of Life, Space Beer, Always Them, Wheel Of Rebirth, Barfly

Отзывы о товаре Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538269918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
The Meaning Of Life
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Open All Night, We Are Us, Dancing On Our Grave, Mechanical Man, Beermuda, The Meaning Of Life, Space Beer, Always Them, Wheel Of Rebirth, Barfly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - The Meaning Of Life (coloured) (4050538269918) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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