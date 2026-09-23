Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 636608
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jimmy Olsens Blues, What Time Is Itx, Little Miss Cant Be Wrong, Forty Or Fifty, Refrigerator Car, More Than She Knows, Two Princes, Off My Line, How Could You Want Him (When You Know You Could Have Mex), Shinbone Alley, Hard To Exist
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jimmy Olsens Blues, What Time Is Itx, Little Miss Cant Be Wrong, Forty Or Fifty, Refrigerator Car, More Than She Knows, Two Princes, Off My Line, How Could You Want Him (When You Know You Could Have Mex), Shinbone Alley, Hard To Exist
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Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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