Top.Mail.Ru
Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 2
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 3
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 4
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 5
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 6
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 7
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 8
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 9
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 10
0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 10
  • 0196587791612, Spears, Britney, In The Zone (coloured) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636607
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Me Against The Music, (I Got That) Boom Boom, Showdown, Breathe On Me, Early Mornin, Toxic, Outrageous, Touch Of My Hand, The Hook Up, Shadow, Brand Girl, Everytime, Me Against The Music (Rishi Richs Desi Kulcha Remix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Me Against The Music, (I Got That) Boom Boom, Showdown, Breathe On Me, Early Mornin, Toxic, Outrageous, Touch Of My Hand, The Hook Up, Shadow, Brand Girl, Everytime, Me Against The Music (Rishi Richs Desi Kulcha Remix)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...