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8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка

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8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 1
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 2
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 3
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 4
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 5
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 6
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 7
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 8
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 9
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 1
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 2
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 3
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 4
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 5
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 6
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 7
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 8
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 9
  • 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music on Vinyl (Cargo Records)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: So Far Away, Let It Be Me, Story Of My Life, Sick Boys, Ring Of Fire, Ball And Chain, It Coulda Been Me, Shes A Knockout, A Place In My Heart, Drug Train

Отзывы о товаре 8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music on Vinyl (Cargo Records)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: So Far Away, Let It Be Me, Story Of My Life, Sick Boys, Ring Of Fire, Ball And Chain, It Coulda Been Me, Shes A Knockout, A Place In My Heart, Drug Train
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8718469530366, Social Distortion, Social Distortion виниловая пластинка – стоимость товара 3330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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