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Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 1
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 2
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 3
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 4
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 5
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 6
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 7
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 8
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Old Borrowed And Blue
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 1
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 2
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 3
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 4
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 5
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 6
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 7
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 8
  • Slade - Old New Borrowed And Blue (Red &amp; Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538659320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Old Borrowed And Blue
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка

Old Borrowed And Blue - четвертый студийный альбом британской рок-группы Slade, выпущенный в 1974 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Slade - британская рок-группа, одна из лидеров глэм-рока начала 1970-х. Slade была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett &amp;amp;amp;amp;amp; The Mavericks Нодди Холдером (вокал, ритм-гитара), Джимом Ли (бас-гитара, клавишные, скрипка), Дейвом Хиллом (гитара) и Доном Пауэлом (ударные).

Отзывы о товаре Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка

17.01.2025
Елена

Достоинства:
Красивый цветной винил , разворотный конверт с текстами песен и фото участников Slade , музыка и звук хороши .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Производство Чехия , оформление соответствует оригинальному . Присутствует несколько супер хитов .



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538659320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Old Borrowed And Blue
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
красный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Old Borrowed And Blue - четвертый студийный альбом британской рок-группы Slade, выпущенный в 1974 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Slade - британская рок-группа, одна из лидеров глэм-рока начала 1970-х. Slade была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett &amp;amp;amp;amp;amp; The Mavericks Нодди Холдером (вокал, ритм-гитара), Джимом Ли (бас-гитара, клавишные, скрипка), Дейвом Хиллом (гитара) и Доном Пауэлом (ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.01.2025
Елена

Достоинства:
Красивый цветной винил , разворотный конверт с текстами песен и фото участников Slade , музыка и звук хороши .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Производство Чехия , оформление соответствует оригинальному . Присутствует несколько супер хитов .


Slade - Old New Borrowed And Blue (Red & Blue Splatter) (4050538659320) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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