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Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка

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Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка - фото 1
Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Life On Display
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка - фото 1
  • Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636562
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753974056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Life On Display
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Away From Me, Heel Over Head, Nothing Left To Lose, Change My Mind, Spin You Around, Already Gone, Think, Cloud 9, Bottom, Freak Of The World, Sydney, Time Flies, Life Aint Fair (Bonus Track)

Отзывы о товаре Puddle Of Mudd - Life On Display (0600753974056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753974056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Life On Display
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Away From Me, Heel Over Head, Nothing Left To Lose, Change My Mind, Spin You Around, Already Gone, Think, Cloud 9, Bottom, Freak Of The World, Sydney, Time Flies, Life Aint Fair (Bonus Track)
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Отзывы


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