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Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка

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Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 1
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 2
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 3
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 4
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 5
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 6
Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1955
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 1
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 2
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 3
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 4
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 5
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 6
  • Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636553
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1955
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка

Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet - альбом джазовых музыкантов Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита, Кенни Кларка, Лу Дональдсона и Квинтета Телониуса Монка, вышедший в 1955 году. Переиздание 2022 года в серии Blue Note Classic Vinyl Seriesна 180-граммовом виниле в моно звучании. Милтон Бэгз Джексон - американский джазовый музыкант, вибрафонист, работавший в основном в стилях би-боп, хард-боп, афро-кубинский джаз. Создатель Modern Jazz Quartet. Телониус Сфир Монк - джазовый пианист и композитор, бэнд-лидер, наиболее известен как один из родоначальников бибопа. В своём творчестве придерживался оригинального стиля, был авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была рваной, изобиловала большим количеством скачков. Тем не менее такие его композиции, как Round Midnight, Ruby My Dear, 52nd Street Theme и многие другие стали классикой джаза и позднее исполнялись многими музыкантами.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1955
Исполнитель
Milt Jackson
Альбом (сингл)
Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet - альбом джазовых музыкантов Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита, Кенни Кларка, Лу Дональдсона и Квинтета Телониуса Монка, вышедший в 1955 году. Переиздание 2022 года в серии Blue Note Classic Vinyl Seriesна 180-граммовом виниле в моно звучании. Милтон Бэгз Джексон - американский джазовый музыкант, вибрафонист, работавший в основном в стилях би-боп, хард-боп, афро-кубинский джаз. Создатель Modern Jazz Quartet. Телониус Сфир Монк - джазовый пианист и композитор, бэнд-лидер, наиболее известен как один из родоначальников бибопа. В своём творчестве придерживался оригинального стиля, был авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была рваной, изобиловала большим количеством скачков. Тем не менее такие его композиции, как Round Midnight, Ruby My Dear, 52nd Street Theme и многие другие стали классикой джаза и позднее исполнялись многими музыкантами.


Теги товара: Джаз
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