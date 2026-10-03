Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка
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Описание товара Milt Jackson - With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet (0602445082278) виниловая пластинка
Milt Jackson With John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson And The Thelonious Monk Quintet - альбом джазовых музыкантов Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита, Кенни Кларка, Лу Дональдсона и Квинтета Телониуса Монка, вышедший в 1955 году. Переиздание 2022 года в серии Blue Note Classic Vinyl Seriesна 180-граммовом виниле в моно звучании. Милтон Бэгз Джексон - американский джазовый музыкант, вибрафонист, работавший в основном в стилях би-боп, хард-боп, афро-кубинский джаз. Создатель Modern Jazz Quartet. Телониус Сфир Монк - джазовый пианист и композитор, бэнд-лидер, наиболее известен как один из родоначальников бибопа. В своём творчестве придерживался оригинального стиля, был авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была рваной, изобиловала большим количеством скачков. Тем не менее такие его композиции, как Round Midnight, Ruby My Dear, 52nd Street Theme и многие другие стали классикой джаза и позднее исполнялись многими музыкантами.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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