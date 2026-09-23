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Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка

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Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 1
Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 2
Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 3
Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
200 Years After The Last War
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 1
  • Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 2
  • Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 3
  • Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0885513026811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
200 Years After The Last War
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Suite, Help To Find Me, Years After The Last War, You Don't Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Suite, Help To Find Me, Years After The Last War, You Don't Know

Отзывы о товаре Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0885513026811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
200 Years After The Last War
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Suite, Help To Find Me, Years After The Last War, You Don't Know
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Suite, Help To Find Me, Years After The Last War, You Don't Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omega - 200 Years After The Last War (0885513026811) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4160 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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