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Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка

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Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Dark Side Of The Spoon
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Dark Side Of The Spoon
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Supermanic Soul, Whip And Chain, Bad Blood, Eureka Pile, Step, Nursing Home, Kaif, Vex &amp;amp;amp;amp;amp; Siolence, 10/10



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Dark Side Of The Spoon
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Supermanic Soul, Whip And Chain, Bad Blood, Eureka Pile, Step, Nursing Home, Kaif, Vex &amp;amp;amp;amp;amp; Siolence, 10/10


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - Dark Side Of The Spoon (8718469539024) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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