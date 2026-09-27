0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка
In The Key of Joy - студийный альбом 2020 года бразильского пианиста Сержио Мендеса. В записи альбома приняли участие многие исполнители, такие как: Common, Кали и Эль Данди, Buddy, Гермето Паско, Roge, Guinga, Shel?a, Sugar Joans, Gracinha Leporace и Джо Пиццуло. Релиз представлен на черном виниле. Сержио Сантос Мендес - бразильский пианист, в творчестве которого босса-нова тесно переплетается с джазом и фанком. За более чем 45 лет своей музыкальной карьеры Мендес записал 35 студийных альбомов. После большого успеха в 1960-х годах он возобновил к себе интерес в 2006 году, записав совместно с американской группой The Black Eyed Peas кавер-версию песни Jorge Ben Jor 1963 года Mas Que Nada, которая в его исполнении ещё в 1966 году пользовалась огромным успехом.
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