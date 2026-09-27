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0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка

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0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 1
0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 2
0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 1
  • 0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 2
  • 0888072135024, Виниловая пластинка Mendes, Sergio, In The Key Of Joy - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка

In The Key of Joy - студийный альбом 2020 года бразильского пианиста Сержио Мендеса. В записи альбома приняли участие многие исполнители, такие как: Common, Кали и Эль Данди, Buddy, Гермето Паско, Roge, Guinga, Shel?a, Sugar Joans, Gracinha Leporace и Джо Пиццуло. Релиз представлен на черном виниле. Сержио Сантос Мендес - бразильский пианист, в творчестве которого босса-нова тесно переплетается с джазом и фанком. За более чем 45 лет своей музыкальной карьеры Мендес записал 35 студийных альбомов. После большого успеха в 1960-х годах он возобновил к себе интерес в 2006 году, записав совместно с американской группой The Black Eyed Peas кавер-версию песни Jorge Ben Jor 1963 года Mas Que Nada, которая в его исполнении ещё в 1966 году пользовалась огромным успехом.

Отзывы о товаре 0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
In The Key of Joy - студийный альбом 2020 года бразильского пианиста Сержио Мендеса. В записи альбома приняли участие многие исполнители, такие как: Common, Кали и Эль Данди, Buddy, Гермето Паско, Roge, Guinga, Shel?a, Sugar Joans, Gracinha Leporace и Джо Пиццуло. Релиз представлен на черном виниле. Сержио Сантос Мендес - бразильский пианист, в творчестве которого босса-нова тесно переплетается с джазом и фанком. За более чем 45 лет своей музыкальной карьеры Мендес записал 35 студийных альбомов. После большого успеха в 1960-х годах он возобновил к себе интерес в 2006 году, записав совместно с американской группой The Black Eyed Peas кавер-версию песни Jorge Ben Jor 1963 года Mas Que Nada, которая в его исполнении ещё в 1966 году пользовалась огромным успехом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0888072135024, Mendes, Sergio, In The Key Of Joy виниловая пластинка - стоимость товара 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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