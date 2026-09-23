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Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка

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Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 1
Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 2
Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 3
Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 4
Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
My Fair Lady
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 1
  • Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 2
  • Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 3
  • Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 4
  • Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072240971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
My Fair Lady
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Get Me To The Church On Time, On The Street Where You Live, Ive Grown Accustomed To Her Face, Wouldnt It Be Loverly, Ascot Gavotte, Show Me, With A Little Bit Of Luck, I Could Have Danced All Night

Отзывы о товаре Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072240971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
My Fair Lady
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Get Me To The Church On Time, On The Street Where You Live, Ive Grown Accustomed To Her Face, Wouldnt It Be Loverly, Ascot Gavotte, Show Me, With A Little Bit Of Luck, I Could Have Danced All Night
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shelly Manne - My Fair Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240971) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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