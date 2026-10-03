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Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка

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Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка - фото 1
Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kodaline
Альбом (сингл)
Our Roots Run Deep
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка - фото 1
  • Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636445
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072461581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kodaline
Альбом (сингл)
Our Roots Run Deep
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wherever You Are, Ready, Brother, Brand Day, Billie Jean, The One, Moving On, The Answer, Dirty Old Town, Love Like This, Sometimes, Love Will Set You Free, High Hopes, Bring It Home To Me, Perfect World, Everything Works Out In The End, All I Want



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kodaline - Our Roots Run Deep (coloured) (0888072461581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072461581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kodaline
Альбом (сингл)
Our Roots Run Deep
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wherever You Are, Ready, Brother, Brand Day, Billie Jean, The One, Moving On, The Answer, Dirty Old Town, Love Like This, Sometimes, Love Will Set You Free, High Hopes, Bring It Home To Me, Perfect World, Everything Works Out In The End, All I Want


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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