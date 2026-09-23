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Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка

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Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка - фото 1
Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Francy Boland
Альбом (сингл)
Playing With the Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка - фото 1
  • Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Francy Boland
Альбом (сингл)
Playing With the Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nights In Warsaw, Im All Smiles, Myriam Doll, Night Lady, Gamal SadyNEm, Lonely Girl, Diedres Blues, The Girl And The Turk, Like Someone In Love



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Francy Boland
Альбом (сингл)
Playing With the Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nights In Warsaw, Im All Smiles, Myriam Doll, Night Lady, Gamal SadyNEm, Lonely Girl, Diedres Blues, The Girl And The Turk, Like Someone In Love


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francy Boland - Playing With The Trio (8018344121482) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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