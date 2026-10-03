Biohazard - State Of The World Address (8719262008182) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
State Of The World Address
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636407
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
State Of The World Address
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Biohazard - State Of The World Address (8719262008182) виниловая пластинка
Третий студийный альбом метал-группы Biohazard, выпущенный в 1994 году. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Biohazard - американская метал-группа из Нью-Йорка, одна из первых групп, которая решила смешать хардкор-панк и грув-метал с хип-хопом. Хотя сами музыканты никогда не считали себя хардкор-командой, Biohazard зачастую ассоциируют с периодом формирования хардкор-сцены в Нью-Йорке, наряду с такими группами, как Cro-Mags и Agnostic Front.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
State Of The World Address
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Третий студийный альбом метал-группы Biohazard, выпущенный в 1994 году. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Biohazard - американская метал-группа из Нью-Йорка, одна из первых групп, которая решила смешать хардкор-панк и грув-метал с хип-хопом. Хотя сами музыканты никогда не считали себя хардкор-командой, Biohazard зачастую ассоциируют с периодом формирования хардкор-сцены в Нью-Йорке, наряду с такими группами, как Cro-Mags и Agnostic Front.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Biohazard - State Of The World Address (8719262008182) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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